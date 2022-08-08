США виділили військовий пакет для України на 1 млрд доларів [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.
Про це повідомляється на сайті Пентагона.
Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.
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