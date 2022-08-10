Вночі 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по селищу Кушугум, розташованому під Запоріжжям. Внаслідок удару пошкоджено десятки житлових будинків.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його інформацією, над областю під час обстрілу також було збито дві ворожі ракети.

"Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 пошкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула. Додаткові деталі зараз встановлюються", - уточнив він.



Також фотографії наслідків удару по населеному пункту опублікували у соціальних мережах.