Голова військової розвідки Британії Джим Гокенгалл в інтерв'ю BBC заявив, що ні Україна, ні росія навряд чи досягнуть будь-яких рішучих військових дій в поточному 2022 році. Цей конфлікт буде тривалим.

За його словами, росія намагатиметься зібрати більше сил після того, як зазнала значних втрат. Також їй доводиться передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь, де, як зазначає Гокенгалл, вони перебувають під значним тиском з боку українських військ у Херсоні та його околицях.

Втім, британський генерал все ж впевнений, що не потрібно очікувати вирішального зсуву на півдні найближчими місяцями.

Він каже, що розуміє бажання України повернути територію, але додає, що "будуть контратаки та контрнаступи", втім, не вірить, що цього року обидві сторони вдадуться до рішучих дій.

Гокенгалл підкреслив, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності Заходу та опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими".

За його словами, між політичним та військовим класом росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

Голова військової розвідки Британії заявив, що уважно стежить за можливим застосуванням росією ядерної зброї.

Втім, він вважає, що це малоймовірно, та ймовірність використання може змінитись, якщо зміниться динаміка на полі бою.