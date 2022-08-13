Окупанти зрівнюють із землею селище під Донецьком (відео) [ Редагувати ]
російські окупанти продовжують наступ на південно-західному та північно-західному напрямках від околиць Донецька. У ході бойових дій підрозділам російська армія зуміла захопити лише частину населеного пункту Піски, але практично зрівняла його із землею.
Про це поінформували аналітики Інституту вивчення війни.
За даними Генштабу ЗСУ, Збройні сили України зуміли відбити завдані російськими наземними військами удари в районі Павлівки, яка знаходиться за 50 км на південний захід від тимчасово окупованого міста Донецьк.
Крім того, українські військові відбили атаки окупантів у районі Спартака, Пісків та Мар'їнки за вісім кілометрів від західної околиці Донецька.
Пропаганда рф запевняла, що ворог повністю "контролює" ситуацію у Пісках. Перед цим американські аналітики припускали, що він "перебуває у процесі завершення захоплення селища", але бойові кадри та супутникові знімки демонструють, що росіяни просто стирають із землі цей населений пункт.
Експерти розповіли, що потужний вогонь окупантів із термобаричних артилерійських систем сильно зрівняв із землею Піски.
У соціальних мережах також відзначають, що це селище вже повністю знищено, але російська армія продовжує обстрілювати його з вогнеметів, ворог застосовує заборонені боєприпаси.
по темі
росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні
У лісі ближче до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка у Бучі знайшли тіло ще одного мирного жителя, якого розстріляли російські загарбниками під час окупації міста
росія намагатиметься зібрати більше сил після того, як зазнала значних втрат
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів
У захоплених містах Луганської області російські окупанти вдаються до нових методів мобілізації