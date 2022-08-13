російські окупанти продовжують наступ на південно-західному та північно-західному напрямках від околиць Донецька. У ході бойових дій підрозділам російська армія зуміла захопити лише частину населеного пункту Піски, але практично зрівняла його із землею.

Про це поінформували аналітики Інституту вивчення війни.

За даними Генштабу ЗСУ, Збройні сили України зуміли відбити завдані російськими наземними військами удари в районі Павлівки, яка знаходиться за 50 км на південний захід від тимчасово окупованого міста Донецьк.

Крім того, українські військові відбили атаки окупантів у районі Спартака, Пісків та Мар'їнки за вісім кілометрів від західної околиці Донецька.

Пропаганда рф запевняла, що ворог повністю "контролює" ситуацію у Пісках. Перед цим американські аналітики припускали, що він "перебуває у процесі завершення захоплення селища", але бойові кадри та супутникові знімки демонструють, що росіяни просто стирають із землі цей населений пункт.

Експерти розповіли, що потужний вогонь окупантів із термобаричних артилерійських систем сильно зрівняв із землею Піски.

У соціальних мережах також відзначають, що це селище вже повністю знищено, але російська армія продовжує обстрілювати його з вогнеметів, ворог застосовує заборонені боєприпаси.