Надводні кораблі Чорноморського флоту росії продовжують займати вкрай оборонну позицію. Патрулювання, як правило, обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року.

За даними британської розвідки, Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але в даний час зазнає труднощів з ефективністю контролю над морем. Він втратив свій флагман, крейсер "москва", значну частину бойових літаків морської авіації і втратив контроль на островом Зміїний.

Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення росії, почасти тому, що морська загроза Одесі в даний час в значній мірі нейтралізована. Це означає, що Україна може відвернути ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська росії в іншому місці.