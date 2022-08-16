"Після серії втрат Чорноморський флот росії ховається біля узбережжя Криму" - британська розвідка [ Редагувати ]
Надводні кораблі Чорноморського флоту росії продовжують займати вкрай оборонну позицію. Патрулювання, як правило, обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року.
За даними британської розвідки, Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але в даний час зазнає труднощів з ефективністю контролю над морем. Він втратив свій флагман, крейсер "москва", значну частину бойових літаків морської авіації і втратив контроль на островом Зміїний.
Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення росії, почасти тому, що морська загроза Одесі в даний час в значній мірі нейтралізована. Це означає, що Україна може відвернути ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська росії в іншому місці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 16, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/jrmLUD5Osz
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lWN6wkwQh1
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