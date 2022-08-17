Окупанти обстріляли Сумську область: які наслідки [ Редагувати ]
У середи, 17 серпня, пообідді росіяни обстріляли село в Есманській громаді. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Вогонь вели зі ствольної артилерії, 17 приходів. Били по мирним людям і цивільним об'єктам.
За словами очільника регіону, у приватному секторі пошкоджені вікна і паркани.
У будинках попробивало стіни уламками снарядів. Руйнування також є і у приміщеннях школи та будинку культури в селі. Погоджено лінію електропередач.
Інформація про постраждалих уточнюється.
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