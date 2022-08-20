Українські IT-фахівці зламали месенджери на смартфоні сепаратиста Костянтина Бедового, відомого у кримінальних колах як Костя Калоша. Виявили докази колабораційної діяльності, пише narodna-pravda.ua.

Як нам стало відомо, більшість листування датована лютим-квітнем 2022 року. Періодом, на які припали активні бойові дії в Київській області, окупація частини територій та звірства російської армії щодо мирних громадян.

Калоша телефонував і списувався з абонентом, названим "Пітон". За нашими даними, це позивний його куратор із ГУР РФ. Колаборант пересилав йому фотографії позицій українських захисників, «звіти» про переміщення підрозділів ЗСУ та тероборони, а також карти місцевості, за якими "консультував" окупантів щодо подальшого просування вглиб наших територій. У тому числі в рідне для нього село Білогородка у Бучанському районі.

Як повідомлялося раніше, у разі окупації Білогородки куратор обіцяв Калоші посаду "коменданта". Про це свідчать документи, які окупанти залишали під час відступу.

Судячи з листування, навіть у період найзапекліших боїв ГУР РФ організовувало Калоші "безпечні коридори", якими він їздив в окуповане на той момент село Мощун на особисті зустрічі з "Пітоном". Це село, нагадаємо, стало останнім захопленим населеним пунктом на Київщині. Російські війська його майже повністю зруйнували.

У перші дні повномасштабного вторгнення Калоша встиг виїхати з України до Болгарії — чекати на "годину Ікс" у безпечному місці. Патріоти України вже працюють над тим, щоб повернути його до країни для слідства у справі про держзраду. Зокрема, вони вже зустрілися з ним у Варні, після чого Калоша негайно перебрався до Молдови. Його нова адреса вже відома: притягнення до відповідальності — питання часу.

Довідка: Костя Калоша – відомий сепаратист, який неодноразово робив антиукраїнські заяви. Відкрито підтримував

Путіна та агресію РФ, стверджував, що "Україна та Росія – єдина країна – Російська Імперія", а "Путін – наш лідер". Записував відео з "Путін допоможи" та називав воїнів "Азова" вбивцями.

Співпрацює із російськими пропагандистами. В ефірі НТВ Костя Калоша розповідав, як "Америка захопила владу в Україні", а на своєму ютуб-каналі закликав відмовлятися від українського громадянства та скидати політичний устрій. Коли його ідеї не знайшли підтримки, називав українців зрадниками та "розумно відсталими ідіотами".