Зливав карти та фотографії українських позицій: ІТ-шники "зламали" листування сепаратиста з куратором ГУР РФ [ Редагувати ]
Українські IT-фахівці зламали месенджери на смартфоні сепаратиста Костянтина Бедового, відомого у кримінальних колах як Костя Калоша. Виявили докази колабораційної діяльності, пише narodna-pravda.ua.
Як нам стало відомо, більшість листування датована лютим-квітнем 2022 року. Періодом, на які припали активні бойові дії в Київській області, окупація частини територій та звірства російської армії щодо мирних громадян.
Калоша телефонував і списувався з абонентом, названим "Пітон". За нашими даними, це позивний його куратор із ГУР РФ. Колаборант пересилав йому фотографії позицій українських захисників, «звіти» про переміщення підрозділів ЗСУ та тероборони, а також карти місцевості, за якими "консультував" окупантів щодо подальшого просування вглиб наших територій. У тому числі в рідне для нього село Білогородка у Бучанському районі.
Як повідомлялося раніше, у разі окупації Білогородки куратор обіцяв Калоші посаду "коменданта". Про це свідчать документи, які окупанти залишали під час відступу.
Судячи з листування, навіть у період найзапекліших боїв ГУР РФ організовувало Калоші "безпечні коридори", якими він їздив в окуповане на той момент село Мощун на особисті зустрічі з "Пітоном". Це село, нагадаємо, стало останнім захопленим населеним пунктом на Київщині. Російські війська його майже повністю зруйнували.
У перші дні повномасштабного вторгнення Калоша встиг виїхати з України до Болгарії — чекати на "годину Ікс" у безпечному місці. Патріоти України вже працюють над тим, щоб повернути його до країни для слідства у справі про держзраду. Зокрема, вони вже зустрілися з ним у Варні, після чого Калоша негайно перебрався до Молдови. Його нова адреса вже відома: притягнення до відповідальності — питання часу.
Довідка: Костя Калоша – відомий сепаратист, який неодноразово робив антиукраїнські заяви. Відкрито підтримував
Путіна та агресію РФ, стверджував, що "Україна та Росія – єдина країна – Російська Імперія", а "Путін – наш лідер". Записував відео з "Путін допоможи" та називав воїнів "Азова" вбивцями.
Співпрацює із російськими пропагандистами. В ефірі НТВ Костя Калоша розповідав, як "Америка захопила владу в Україні", а на своєму ютуб-каналі закликав відмовлятися від українського громадянства та скидати політичний устрій. Коли його ідеї не знайшли підтримки, називав українців зрадниками та "розумно відсталими ідіотами".
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