Зеленський вручив премії "Національна легенда України" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди лауреатам премії "Національна легенда України". Про це повідомляється у Facebook президента.
Зеленський вказав, що за таку державу її громадяни, її герої стоятимуть горою та захищатимуть.
Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України.
За словами політика, у 2022 році нагородами відзначені:
- Провідник Анатолій Бабічев. Дев'ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. Під час обстрілу потяга вона загинула. Попри особисту трагедію Анатолій не зламався, повернувся до служби й порятунку людей.
- Анатолій Борисович Солов’яненко (посмертно). За вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України.
- Пожежник Ігор Івасиков. Завдяки його діям з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб.
- Подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист. Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей.
- Викладачка Ганна Бут із Мелітополя. Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь - це Україна.
- Волонтерка Тата Кеплер. Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження.
- Амбасадор платформи UNITED24, наш видатний спортсмен Андрій Шевченко. Переможець Ліги чемпіонів і володар "Золотого м’яча".
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