"МАГАТЕ отримало гарантії безпеки від України та росії" - Макрон [ Редагувати ]
МАГАТЕ та Франція отримали гарантії безпеки від України та росії для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в коментарі журналістам під час візиту в Алжир.
Ми вчора зустрічалися з гендиректором МАГАТЕ, також днями я говорив з президентами Зеленським і Путіним. Ми отримали гарантії безпеки від української та російської сторони.
Він зазначив, що тепер на Запорізькій АЕС може бути розгорнута незалежна місія МАГАТЕ, яка буде захищена.
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