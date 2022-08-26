МАГАТЕ та Франція отримали гарантії безпеки від України та росії для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в коментарі журналістам під час візиту в Алжир.

Ми вчора зустрічалися з гендиректором МАГАТЕ, також днями я говорив з президентами Зеленським і Путіним. Ми отримали гарантії безпеки від української та російської сторони.

Він зазначив, що тепер на Запорізькій АЕС може бути розгорнута незалежна місія МАГАТЕ, яка буде захищена.