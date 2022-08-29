МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: скільки триватиме візит [ Редагувати ]
Фото: slovoidilo.ua
Вже найближчої середи, 31 серпня, МАГАТЕ розпочне свій візит на Запорізьку АЕС. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Місія ядерних експертів триватиме 4 дні.
Перевірка розпочнеться у середу і триватиме до суботи.
Видання посилається на внутрішній документ українського уряду.
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