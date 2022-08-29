В Полтаві та області змінюють комендантську годину з 1 вересня [ Редагувати ]
Джерело: Національна поліція України
В Полтавської області вирішили збільшити тривалість комендантської години з 1 вересня. Про це повідомляє Полтавська ОДА.
"На Полтавщині змінюється тривалість комендантської години. З 1 вересня по всій області вона починатиметься з 22:00 й триватиме до 05:00", - йдеться в повідомленні.
В ОДА наголошують, що тривалість комендантської години вирішили змінити через збільшення кількості правопорушень у вечірній час.
"Для забезпечення безпеки населення час початку комендантської години в області перенесли на годину раніше", - додали посадовці.
Як повідомлялося, буквально наприкінці липня в Полтавській області скорочували тривалість комендантської години - з 23:00 до 05:00.
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