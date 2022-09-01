російські окупанти атакували Одеську область: одну ракету збили сили ППО [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Одна ракета "Онікс" була знищена силами ППО, друга – потрапила у відкриту місцевість.
Про це повідомляє и Telegram спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
Повідомляється, що ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму. В результаті ракетного удару постраждалих немає.
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