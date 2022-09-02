На Закарпатті запрацювала електронна черга для перетину кордону [ Редагувати ]
Електронна черга для перетину кордону запрацювала на Закарпатті. Поки в тестовому режимі. Мета - зменшити черги на митниці. Працюватиме система наступним чином: при в'їзді до сервісної зони дані машини автоматично вводитимуться до бази даних. А орієнтовний час виїзду висвічуватиметься на табло. Мар'яна Мартин проінспектувала один із пунктів пропуску. І попитала у водіїв як їм такі новації.
Володимир - далекобійник з Миргорода. У чоловіка - черговий рейс. Приїхав на українсько-угорський пункт пропуску в Чопі.
Володимир - водій вантажівки:
У такій сервісній зоні потрібен душ, потрібен туалет, а це тут все є. Все добре, єсть кафешка, єсть де магазини, є де поїсти, є де побритися.
На КПП облаштували все для комфортного очікування водіїв. Володимир може спокійно займатися своїми справами. Адже тут експериментально почав діяти проект "Електронна черга перетину кордону".
Мирослав Білецький - перший заступник голови Закарпатської ОВА:
Агресія російської федерації перешкодила нам тоді розпочати в березні місяці відповідні процедури. Проте робота рухалася і держане підприємство Украінтеравтосервіс запустило тестовий режим, який дав можливість реєструвати вантажівки у сервісній зоні Тиса перед пунктом Чоп. Електронна черга запрацює так само, як це було ефективно працювало у країнах ЄС.
При в'їзді до сервісної зони дані машини автоматично вводиться до бази даних. Орієнтовний час виїзду до пункту пропуску висвічується на електронному табло.
Роман Копач - в.о. генерального директора "Украінтеравтосервіс":
Даний проект дасть можливість суттєво зменшити черги на пунктах пропуску та впорядкувати час очікування в черзі. Сьогодні реалізовуємо перший етап вказаного проекту, який передбачає накопичення бази даних виїздів в залежності від дня тижня, від часу доби.
Наступний етап нововведення - дистанційна реєстрація у черзі. Послуга абсолютно безкоштовна. Про рух черг на кордоні водії зможуть дізнаватися онлайн.
Олександр Кунак - директор філії "Украінтеравтосервіс – Закарпаття":
Запроваджено і введено в експлуатацію камери спостереження, які будуть транслювати в майбутньому в онлайн-режимі через програму, додаток як прибувають транспортні засоби у сервісній зоні.
Електронна система черг успішно працює у багатьох країнах Європи. Для України це досвід новий. Наразі проект запустили в тестовому режимі.
Дмитро - водій вантажівки:
Зараз автомобіль гарненько всі їдуть по черзі заїжджають в термінал, роблять паузу 12 годин і заходять на венгерський кордон оформляються.
Руслан - водій вантажівки:
Все по черзі, ніхто нікого не обіжає, нема скандалів, як на других кордонах, потихеньку Україна стане на ноги і буде в нас ще краще чим тако, все буде Україна.
Незабаром подібні системи впорядкування черги на кордонних запрацюють і на інших пунктах пропуску.
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