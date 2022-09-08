Правоохоронці оголосили підозру двом капітанам російських кораблів. Вони вивозили вкрадене українське зерно в треті країни.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Підозру оголосили капітанам суден "Матрос Кошка" та "Амур-2501", які ходять під прапором росії. Вони здійснили шість виходів з порту окупованого Севастополя. На борту кораблів було зерно, яке незаконно вивезли з тимчасово окупованої території України.

Капітани суден періодично вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS" та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу кораблів.

Проти російських моряків відкрили кримінальну справу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 ККУ). Росіянам вже оголосили підозру.