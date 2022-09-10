У 2022-2023 роках зима в Україні має видатися теплою та без опадів. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів. Таку інформацію дала завідувачку відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометеорологічного інституту Держслужби з надзвичайних ситуацій Віра Балабух.

Поки що синоптикам складно передбачити погоду найближчої зими, але актуальні прогнози обіцяють тепло.

Одна з причин цього – глобальне потепління та вплив такого явища, як Ла-Нінья. Хоча це не виключає, що іноді на територію як України, так і інших країн Європи заходитиме холодне арктичне повітря і температура опускатиметься.

За прогнозами, які є на цей час, очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими у 2019-20 роках. І всі наступні та попередні зими були також теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимовий період.

За словами фахівчині, вийшов шостий звіт Міжнародної урядової групи експертів зі зміни клімату, в якому йдеться про те, що зараз показники температур досягають безпрецедентних значень. Таких показників не було останні тисячі років. Ми маємо посуху дуже великих масштабів.

Велика ймовірність, що зима буде теплою, але це не відкидає можливості короткочасних заток холодного арктичного повітря на територію України, коли температура знижуватиметься.

Останніми роками середньодобова температура взимку в Україні становила від -5 до +5 градусів. Такою вона буде і цієї зими. Все залежатиме від процесів, що відбуваються в океанах – Тихому, Атлантичному, Північному Льодовитому. Саме океани є "кухнею" погоди і саме від них залежатиме, звідки приходитимуть потоки повітря в нашу країну.