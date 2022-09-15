Потепління і дощі: погода на 14 вересня [ Редагувати ]
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Сьогодні, 15 вересня, всі області України знову накриють дощі. При цьому у деяких регіонах очікується невелике потепління.
За даними синоптиків, сьогодні сухо буде лише в Криму, на іншій території нашої країни - дощі. На півдні опади будуть помірними, а в інших областях прогнозуються значні дощі.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У всіх регіонах, крім сходу, очікується потепління.
У столиці та Київській області сьогодні теж буде волога погода. Регіон накриють дощі, вітер південно-західний до 12 м/с.
Температура вночі буде +10 +12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +17 +19 градусів.
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