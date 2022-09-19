За останні кілька місяців люди вперше не сплять у підвалах. Дніпропетровське село Велика Костромка, що межує із Херсонщиною, щодня потерпало від обстрілів ворожої артилерії.

Окупанти просто знищували це містечко. Та українським захисникам вдалося відігнати російську армію подалі - тож, місцеві потроху перебираються з підвалів у вцілілі будинки. Як село повертається до життя - розкаже Олена Мендалюк.

Ольга Шайтанова, староста села Велика Костромка:

Живу, як і всі. Були тижні, місяці коли ми з чоловіком спали у підвальному приміщенні, але ось тиждень, як ми спимо у квартирі. Ми вийшли з підвалу.

Пані Ольга староста Великої Костромки Криворізького району. Їхнє село з березня під ворожим вогнем. Щодня окупанти гатять по мирному населенню з важкої артилерії, перетворюючи будинки на суцільні руїни. Так тепер виглядає чи не кожен будинок Костромки. А ця купа будівельного сміття - колись була сільгосппідприємством.

Підприємство повністю зруйноване, а воно давало прибуток, давало врожаї й збагачувало нашу державу. Не дивлячись на це ми тільки що проїжджали й бачили, що вже є посіви рапсу. Сільгосппрацівники продовжують посівну компанію пшениці, ячменю.

До початку повномасштабного військового вторгнення тут жило майже дві тисячі людей, залишилася половина. Інші виїхали у більш безпечні місця. Тим хто залишився у Костромці допомагають гуманітарною допомогою, та навіть - виплачують соцвиплати.

Ольга Шайтанова, староста села Велика Костромка:

Залишилися в нашому селі й люди похилого віку, і люди з дітьми. І навіть у нас є троє дітей віком до року. Всі категорії населення отримують допомогу. На сьогодні діти до 3-річного віку забезпечені наборами, засобами гігієни.

Село Велика Костромка розташоване лише за 15 кілометрах від Високопілля, яке нещодавно звільнили. Завдяки контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку - останні кілька днів тут стало тихіше.

Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Набагато менше стало обстрілів і немає обстрілів з градів, ствольної артилерії, Є тільки ці ракети - "Іскандери", "Калібри", які далекобійні з каспійського моря прилітають, з Чорного моря прилітають. Тільки такі обстріли.

У військовій адміністрації вже працюють над планом відбудови села. Щоправда, скільки на це знадобиться грошей, поки сказати важко.