Українські захисники відтіснили окупантів від села Велика Костромка [ Редагувати ]
За останні кілька місяців люди вперше не сплять у підвалах. Дніпропетровське село Велика Костромка, що межує із Херсонщиною, щодня потерпало від обстрілів ворожої артилерії.
Окупанти просто знищували це містечко. Та українським захисникам вдалося відігнати російську армію подалі - тож, місцеві потроху перебираються з підвалів у вцілілі будинки. Як село повертається до життя - розкаже Олена Мендалюк.
Ольга Шайтанова, староста села Велика Костромка:
Живу, як і всі. Були тижні, місяці коли ми з чоловіком спали у підвальному приміщенні, але ось тиждень, як ми спимо у квартирі. Ми вийшли з підвалу.
Пані Ольга староста Великої Костромки Криворізького району. Їхнє село з березня під ворожим вогнем. Щодня окупанти гатять по мирному населенню з важкої артилерії, перетворюючи будинки на суцільні руїни. Так тепер виглядає чи не кожен будинок Костромки. А ця купа будівельного сміття - колись була сільгосппідприємством.
Підприємство повністю зруйноване, а воно давало прибуток, давало врожаї й збагачувало нашу державу. Не дивлячись на це ми тільки що проїжджали й бачили, що вже є посіви рапсу. Сільгосппрацівники продовжують посівну компанію пшениці, ячменю.
До початку повномасштабного військового вторгнення тут жило майже дві тисячі людей, залишилася половина. Інші виїхали у більш безпечні місця. Тим хто залишився у Костромці допомагають гуманітарною допомогою, та навіть - виплачують соцвиплати.
Ольга Шайтанова, староста села Велика Костромка:
Залишилися в нашому селі й люди похилого віку, і люди з дітьми. І навіть у нас є троє дітей віком до року. Всі категорії населення отримують допомогу. На сьогодні діти до 3-річного віку забезпечені наборами, засобами гігієни.
Село Велика Костромка розташоване лише за 15 кілометрах від Високопілля, яке нещодавно звільнили. Завдяки контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку - останні кілька днів тут стало тихіше.
Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:
Набагато менше стало обстрілів і немає обстрілів з градів, ствольної артилерії, Є тільки ці ракети - "Іскандери", "Калібри", які далекобійні з каспійського моря прилітають, з Чорного моря прилітають. Тільки такі обстріли.
У військовій адміністрації вже працюють над планом відбудови села. Щоправда, скільки на це знадобиться грошей, поки сказати важко.
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