Синоптики попередили про заморозки в Україні [ Редагувати ]
Заморозки
Джерело: Pexels
Джерело: Pexels
Синоптики попереджають про заморозки на території України. Вони торкнуться центральних, західних та східних областей.
За прогнозом синоптиків, вночі 23 та 24 вересня на поверхні ґрунту передбачаються заморозки 0 -3 градуси.
"Вночі 23-24 вересня у західних, північних, 24 вересня та в центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів", - йдеться у повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
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