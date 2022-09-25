У суботу увечері, 24 вересня, у російському місті Курськ пролунали вибухи. Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

Звуки було чутно в районі аеропорту.

Інформують про серію вибухів в Курському аеропорту, На росії! Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?

Про вибухи поблизу курського летовища також пишуть у місцевих російських пабліках, вказуючи, що у бік аеропорту їдуть пожежники.

Окрім цього, вони підкреслили, що наразі немає ніяких офіційних даних. Однак додали, що "у небі в районі летовища - дуже гучно".