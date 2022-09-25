У російському Курську пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу увечері, 24 вересня, у російському місті Курськ пролунали вибухи. Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".
Звуки було чутно в районі аеропорту.
Інформують про серію вибухів в Курському аеропорту, На росії! Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?
Про вибухи поблизу курського летовища також пишуть у місцевих російських пабліках, вказуючи, що у бік аеропорту їдуть пожежники.
Окрім цього, вони підкреслили, що наразі немає ніяких офіційних даних. Однак додали, що "у небі в районі летовища - дуже гучно".
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