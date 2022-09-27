ЗСУ знищили баржу окупантів у Херсонській області [ Редагувати ]
У Херсонській області ЗСУ знищили ворожу баржу та чотири склади з боєприпасами. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Вогневий контроль проведено і за позиціями протиповітряної оборони, і за спробами окупантів відновити пропускну здатність мосту в Новій Каховці.
Втрати ворога:
- 77 росіян;
- шість танків;
- п'ять гаубиць, у тому числі самохідна "Мста-С",
- три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";
- 14 одиниць автобронетехніки.
- Також у Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотник "Орлан-10".
Загалом наша авіація завдала 10 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.
Корабельне угруповання ворожого флоту без зміни складу, району плавання та погроз: 4 ракетоносії, 1 з яких підводний, тримають напоготові 28 "Калібрів".
по темі
Станом на понеділок, 26 вересня, українські військові продовжують відбивати атаки ворога на сході та півдні
24 вересня українська авіація та артилерія потужно атакувала російських окупантів на південнобузькому напрямку.
У неділю зранку, 25 вересня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 ранку щодо російського вторгнення
У суботу, 24 вересня, сили ЗСУ збили російський російський бомбардувальник Су-34
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання завдань у Північній операційній зоні