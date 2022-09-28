В окупованих Херсоні та Мелітополі чули вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі місцеві жителі повідомили про вибухи.
Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів", - заявив очільник міста.
За його словами, вони пролунали у південному напрямку від Мелітополя.
"У Херсоні чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти "Суспільне".
Офіційної інформації стосовно вибухів в обласному центрі поки що немає.
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