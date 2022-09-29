У четвер, 29 вересня, у Маріуполі відбулася серія вибухів у різних частинах міста. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Маріуполь. Бавовна? З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморській та Кальміуський райони. На розмінування не тягне.

За його словами, одночасно в районі заводу "Азовмаш" в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму.