У Маріуполі пролунала серія вибухів [ Редагувати ]
У четвер, 29 вересня, у Маріуполі відбулася серія вибухів у різних частинах міста. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Маріуполь. Бавовна? З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморській та Кальміуський райони. На розмінування не тягне.
За його словами, одночасно в районі заводу "Азовмаш" в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму.
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