Окупанти обстріляли село у Сумській області [ Редагувати ]
У неділю, 2 жовтня, окупанти обстріляли селище Кияниця в Юнаківській громаді Сумської області із САУ. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Внаслідок артилерійського удару три будинки значно пошкоджені:
- від вибуху знесло огорожі,
- вибиті вікна,
- уламками побиті газові труби,
- у гаражах пошкоджено два автомобілі.
У населеному пункті тимчасово немає газу, працюють аварійні служби. На місці вибухів працюють піротехніки - можливо є нерозірвані боєприпаси. Також у громаді частково немає електроенергії - пошкоджено лінії.
Усі ушкодження житла фіксуються, людям надається першочергова допомога, матеріали для відновлення.
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