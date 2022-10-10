В Україні масові перебої зі світлом: де виникли проблеми [ Редагувати ]
Україна зазнала масованої ракетної атаки з боку росії. Ворог б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури у різних містах, тому у деяких регіонах спостерігають перебої зі світлом.
Першими про перебої зі світлом повідомили жителі Києва. Після ракетних атак жителі Лівого берега та Подільського району почали фіксувати проблеми не тільки з електрикою, але й з мобільним зв'язком та інтернетом.
У Житомирській області ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Тому в регіоні можливі проблеми з електроенергією.
Зникло світло і на частині території Чернігівської області. Наразі причини перебоїв невідомі.
У Львові внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Частина міста без електроенергії, не працює третина світлофорів.
У Хмельницькому частково відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори.
У Полтавській області фіксують перебої з електро- та водопостачанням. Цю інформацію підтвердив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
У Харкові російські окупанти вразили об'єкт енергетичної інфраструктури. Електропостачання відновлюють. У місті зупинили метро.
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