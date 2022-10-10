У Києві та області 2 години не буде електрики [ Редагувати ]
Фото: pixabay
Ракетні удари окупантів пошкодили енергооб'єкти ДТЕК.
Жителів Києва попередили про те, що в місті та області приблизно 2 години не буде електрики.
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