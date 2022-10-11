ЗСУ знищили 6 установок С-300 та військову базу окупантів під Запоріжжям [ Редагувати ]
У вівторок, 11 жовтня, українські військові завдали ударів по кількох локаціях окупантів, знищивши їх установки С-300 та військову базу.
Про це повідомляє СтратКом в Telegram та мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили військові, удару було завдано під час перезарядки.
Крім того, у Мелітополі сьогодні було чутно вибухи на аеродромі, де російські окупанти облаштували чергову базу.
"Окупанти заметушилися і одразу пишуть про якісь там "навчання". Однак жителі вже навчилися розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "вчень" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - розповів мер Мелітополя.
по темі
У четвер, 29 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля промислово-економічного коледжу
У тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі місцеві жителі повідомили про вибухи
В неділю, 25 вересня, у Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи
У суботу, 24 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух
В окупованому Мелітополі Запорізької області вранці пролунав гучний вибух