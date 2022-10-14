"Ми разом творимо новітню історію великої країни": Сергій Наєв привітам з Днем захисника та зихисниць України [ Редагувати ]
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітат з Днем захисника та зихисниць України наших воїнів.
"Прагнення волі та незалежності є споконвічною чеснотою українців, яку у битвах виборювали козаки, січові стрільці, бійці Української повстанської армії, сучасні воїни, які завжди були і є під захистом Покрови Пресвятої Богородиці.
Дорогі захисники і захисниці!
Зараз ми разом з Вами творимо новітню історію великої країни, яка попри усі труднощі та перешкоди, що стоять на її шляху, впевнено рухається вперед до найзаповітнішої мрії – нашої спільної Перемоги. .
У ході тривалого спротиву ми з Вами вистояли, змужніли та показали ворогові свою сталеву міць, силу духу великих воїнів задля збереження суверенітету та територіальної цілісності країни.
Ваша військова професійність та майстерність викликають захоплення й подив світової спільноти, яка, дивлячись на ваш героїзм та гідні поваги вчинки, повірила у свої сили.
Саме тому, Ви, без перебільшення, стали рятівним щитом світу і Європи зокрема.
Ваші дії посилюють гордість за весь український народ, який зростив воїнів світла, воїнів добра, воїнів-визволителів", - сказав Наєв.
Пишаємося Вами!
Слава Україні!
Разом переможемо!
по темі
Військові не виключають, що збитих цілей може бути понад чотири
Гуменюк відреагувала на вибух Кримського моста
росія збільшила кількість особового складу російських окупаційних військ на території Запорізької атомної електростанції та перекинула до Криму іноземних бойовиків
Зокрема, росіяни намагаються зрівняти із землею деокуповані села Луганщини. Звільнені населені пункти вони обстрілюють з усіх видів озброєння.
Якщо раніше їх можна було купити в банках, то зараз це - ще легше. Яна Танчак далі про те, як вигідно інвестувати... в перемогу.
Росії дуже потрібні переговори з Україною, при цьому - вони намагаються робити це на своїх умовах. Шантажуючи світ енергетикою, голодом чи ядеркою. Бо ж на полі бою "друга армія світу" - програє.