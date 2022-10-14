Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітат з Днем захисника та зихисниць України наших воїнів.

"Прагнення волі та незалежності є споконвічною чеснотою українців, яку у битвах виборювали козаки, січові стрільці, бійці Української повстанської армії, сучасні воїни, які завжди були і є під захистом Покрови Пресвятої Богородиці.

Дорогі захисники і захисниці!

Зараз ми разом з Вами творимо новітню історію великої країни, яка попри усі труднощі та перешкоди, що стоять на її шляху, впевнено рухається вперед до найзаповітнішої мрії – нашої спільної Перемоги. .

У ході тривалого спротиву ми з Вами вистояли, змужніли та показали ворогові свою сталеву міць, силу духу великих воїнів задля збереження суверенітету та територіальної цілісності країни.

Ваша військова професійність та майстерність викликають захоплення й подив світової спільноти, яка, дивлячись на ваш героїзм та гідні поваги вчинки, повірила у свої сили.

Саме тому, Ви, без перебільшення, стали рятівним щитом світу і Європи зокрема.

Ваші дії посилюють гордість за весь український народ, який зростив воїнів світла, воїнів добра, воїнів-визволителів", - сказав Наєв.

Пишаємося Вами!

Слава Україні!

Разом переможемо!

