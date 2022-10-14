Не лише Starlink: Пентагон не виключає інший супутниковий зв'язок для України [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Пентагон підтвердив, що контактував з Ілоном Маском щодо його прохань про те, щоб уряд США почав платити компанії Starlink за забезпечення супутникового зв'язку ЗСУ.
Про це повідомляє заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг, яку цитує журналістка Кейтлін Дорнбос у Twitter.
У Пентагоні також не виключили можливості співпраці українських військових та інших операторів супутникового зв'язку та Інтернету.
"Звичайно, існують інші оператори супутникового зв'язку. Я не уповноважена називати компанії, з якими ми ведемо переговори, але ми знаємо, що є не тільки SpaceX. Є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати", - заявила заступник прес-секретаря Пентагону.
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