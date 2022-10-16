Родина захисника Маріуполя встановила у Кропивницькому білборд [ Редагувати ]
Понад дві тисячі захисників Маріуполя та героїв Азовсталі залишаються у полоні ворога. І кожного з них вдома чекають найближчі. У Кропивницькому родина двадцятичотирирічного бійця полку Азов, Володимира Митюна, встановила у місті білборд з інформацією про сина. На такий крок пішли аби привернути увагу і нагадати - героїв чекають!
Жанна Зубрицька, мати полоненого бійця:
Ми рішили нашою родиною встановити цей бігборд для привернення уваги, щоб всі бачили, там не тільки наш хлопець, а і багато інших.
"Усе добре" - саме це постійно повторював телефоном та в есесмесках мамі Жанні її син Володимир Митюн - він боєць полку "Азов". Йому - 24 роки. Рідних заспокоював, боронячи Маріуполь, був на Азовсталі, під щільними обстрілами ворога.
Жанна Зубрицька, мати полоненого бійця:
Мам, у мене все гаразд, ма все харашо, всім привіт, нічого не бійтися, все буде хорошо, чую бах-бах - це вже таке, це вже чули ми і ми вже здогадувались, що там коїться, но він нам цього ще не розповідав.
Інформацію про полк Азов та сина мама дізнавалась вже з новин. Як і про вихід з Азовсталі та полон. Під час гучного обміну - жінка до останнього сподівалась, що син серед звільнених.
Ми до ранку, від кожного шороху, десь стук-грюк, ми до тих дверей, через що пройшли ці хлопці як не було їжі, не було медикаментів, як вони живились як гинуть їхні побратими і я хочу, щоб ніхто ніколи про це не забував.
Саме Жанна організувала у Кропивницькому акцію на підтримку полонених захисників Маріуполя та Азовсталі. І вдячна кожному, хто приєднався до неї: знайомим та незнайомим - за підтримку!
На повернення завжди усміхненого Вовчика разом з мамою Жанною чекають його молодший брат, кохана дівчина, рідні та друзі.
Чекаємо і віримо на скоріше повернення, чекаємо, бо він сенс нашого життя.
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