ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів у Запорізькій області [ Редагувати ]
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив про те, що днями українські військові вразили 7 позицій окупантів, знищивши російську техніку, у тому числі чотири комплекси С-300, та живу силу ворога. Про це він написав у Telegram.
Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів.
За його словами, тільки останніми днями:
- неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів;
- в Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців;
- в Пологах - до 30 поранених окупантів;
- в Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника;
- кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється;
- в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих;
- в районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.
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