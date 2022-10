В Ізраїлі виступили за надання Україні такої ж військової допомоги, яку надають США і НАТО, на тлі інформації про передачу Іраном ракет класу "земля-земля" росії.

Про це повідомляє міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шайя у Twitter.

"Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО", - написав він.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.