На Волині відроджують популяцію диких фазанів [ Редагувати ]
На Волині відроджують популяцію диких фазанів в ареалах, де колись жили ці птахи. В одному із мисливських угідь випустили сотню пернатих. До кінця року по всій області їх буде близько 15-ти тисяч. Як розводять фазанів, і чи приживуться птахи - розкажуть наші волинські кореспонденти.
Спеціально вирощених фазанів випускають у дику природу на Волині. У місцевих лісових угіддях та чагарниках, де колись водилися ці птахи, їх майже не залишилося.
Віталій Каращук, мисливствознавець Управління лісового і мисливського господарства Волинської обл.:
Коли подивитися, та ж кліматична зона в Польщі, переїжджаємо кордон - фазана багато в угіддях. Це одна з причин, чому ми взялися за наповнення угідь. Тому що кліматично ми впевнені, що він буде себе почувати нормально в теперішніх умовах Волинської області.
Це - один із фазанаріїв у Луцькому районі, де вирощують птицю. Зараз у вольєрах - понад півтори тисячі особин, більшість з яких планують випустити.
Фазан мисливський, вік 4 місяці. Гарна самочка. Вона буде в нас виводити потомство.
Фазанів вирощують в інкубаторах, а коли птахи добре стають на ноги - переселяють до вольєрів. У 4-6 місяців - випускають у дику природу. Щоправда, не всіх - самиць, які несуть яйця, залишають для розмноження.
Григорій Биховець, мисливствознавець Ново-Зборишівського лісництва:
Ми їх вирощуємо в спеціальних приміщеннях з обігрівом, слідкуємо за їхнім здоров'ям, даємо вітаміни.
На Волині - ідеальні умови, щоб відновити популяцію фазанів, кажуть лісівники. Загалом, за два роки в регіоні випустили у природу близько 10-ти тисяч птахів, а цієї осені жо них додасться ще 5 тисяч.
Микола Іваницький, головний лісничий Володимир-Волинського лісомисливського господарства:
Є і лісові угіддя, і польові угіддя, тобто, комбінований тип мисливських угідь. Фазан, який випущений сьогодні, він себе нормально почувати, тут є кормова база. Цього року ми вже випустили понад 500 штук в мисливські угіддя нашого підприємства і за рахунок цього популяція на наступний рік, думаю, зросте мінімум в три рази.
Фазани, яких заселили минулого року, добре прижилися у дикій природі.
Віталій Каращук, мисливствознавець Управління лісового і мисливського господарства Волинської обл.:
Мисливствознавці, єгерська служба уже виявляють молодняк, природне поновлення в мисливських угіддя по області. Тобто, він приживається і дає потомство.
Нині в Україні заборонене будь-яке полювання. Мисливцям здобувати фазана не дозволяли і до війни. Робити це можна буде, лише коли чисельність птахів зросте.
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