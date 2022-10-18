У путіна відзначилися цинічною заявою щодо України через іранські дрони [ Редагувати ]
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росія нібито використовує для ударів по Києву та іншим українським містам лише техніку власного виробництва.
Про це повідомляє прес-секретар президента росії дмитро пєсков.
"Не маємо такої інформації", - сказав пєсков у відповідь на питання про використання іранських дронів росією.
При цьому він додав, що у бойових діях в Україні "використовується російська техніка з російськими найменуваннями".
"Всі інші питання до Міноборони", - заявив прес-секретар.
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