росія нібито використовує для ударів по Києву та іншим українським містам лише техніку власного виробництва.

Про це повідомляє прес-секретар президента росії дмитро пєсков.

"Не маємо такої інформації", - сказав пєсков у відповідь на питання про використання іранських дронів росією.

При цьому він додав, що у бойових діях в Україні "використовується російська техніка з російськими найменуваннями".

"Всі інші питання до Міноборони", - заявив прес-секретар.