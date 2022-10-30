З колонії Херсона окупанти вивезли ув'язнених та влаштували там базу [ Редагувати ]
В Херсоні під час так званої "евакуації" з виправної колонії №90 окупанти вивезли в'язнів, а колонію використовують для розміщення особового складу та техніки, влаштувавши там базу. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У населених пунктах поблизу Херсона ворог готується до оборони. З Грозного до Каланчака прибули близько сотні "росгвардійців".
На території Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.
по темі
В Херсонській області мешканці повідомляють про те, що в їх оселях самовільно заселяються військові рф, користуються майном та викрадають цінні речі
Окупанти підвезли чергові партії мобілізованих на Херсонщину, повідомляють у Генштабі. А українські захисники роблять своє - завдають ударів по транспортних артеріях на тимчасово захоплених рашистами територіях.
Окупанти на Херсонщині розстріляли авто з дітьми. Загинув 14-річний хлопчик та його батько. До лікарні ушпиталили також п'ятирічну дівчинку, вона отримала осколкове поранення. Про це повідомив мер Олешок, саме у цьому місті сталася трагедія.
Дівчина виграла грант і у старій школі побудувала готель. Нині там проживає пів сотні людей. Мар'яна Мартин про історію переселенки - далі.
Міністр оборони України Олексій Резніков зробив заяву