В Херсоні під час так званої "евакуації" з виправної колонії №90 окупанти вивезли в'язнів, а колонію використовують для розміщення особового складу та техніки, влаштувавши там базу. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У населених пунктах поблизу Херсона ворог готується до оборони. З Грозного до Каланчака прибули близько сотні "росгвардійців".

На території Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.