У Черкасах консервують рідкісний стародавній іконопис [ Редагувати ]
У Черкасах консервують рідкісний стародавній іконопис. Колекцію протягом 30 років збирав український художник Микола Бабак. Більше про це у наступному сюжеті.
Так обережно зі сховища виносять важезний контейнер. І шар за шаром знімають захисну плівку…
Ось вона - одна з найдавніших робіт із цієї колекції - відреставрована ікона Святого Митрофана в оригінальній рамі.
В іншій скрині також скарби українського іконопису. Є шедеври професійних іконописців і народних майстрів. У колекції чимало образів, які виконані не на полотні, а на дереві.
Цій роботі щонайменше 250 років. На ній зображений один із найпопулярніших серед українців святих - Микола Чудотворець та воїн Іоанн.
Мистецтвознавиця Олександра Рак показує характерні для 18 століття особливості іконопису - одяг, антураж і манера письма. А ще, переконана, це витвори мистецтва, що презентують українську культуру у світі.
Олександра Рак – мистецтвознавиця:
Дуже важливо для нашої ідентичності, тому що це українська ікона, вона неймовірно гарна, вона неймовірно унікальна, ніде в світі такого більше немає. У світі знають грецьку ікону, російську ікону і абсолютно не знають українську ікону, те, що зберігаються такі речі, це просто великий плюс нам.
Зібрав унікальну колекцію українських ікон художник Микола Бабак. Чоловік каже: знаходити такі унікальні екземпляри - це окрема наука. Чимало творів мистецтва щезло у часи другої світової війни, і далі було не легше.
Микола Бабак – митець:
Люди потім почалось богоборство, і це саме ж в мене дома. В мене батько комуніст, а маи сховала на горищі ікони і я знав де вони лежать, часто туди лазив відкривав і дивився.
Прихистив колекцію у своєму сховищі черкаський художній музей. Тут дотримуються режимів вологи та температури. А ще чекають на можливість показати українську унікальну ікону відвідувачам музею.
Ольга Гладун, директор Черкаського художнього музею:
Є великий суспільний запит, до нас приходять люди і приходять дуже часто і кажуть покажіть чим володіє музей. Потребують культурного спілкування, зараз ми на тій стадії психологічного вигорання і тривожності, що без спілкування з мистецтвом, без зцілення просто не виживеш.
Микола Бабак працює над створення англомовної версії монографії про українську ікону. Аби якомога більше людей у світі дізналися про українську давню культуру.
Микола Бабак – митець:
Це наше все, це ми, без цього всього, от уявимо, що я з якихось причин не зібрав цього всього, на що обпертися нашим діткам, нашим прадіткам. Про що говорить?
Загалом для зберігання законсервовано близько півтисячі унікальних експонатів - старовинні ікони, колекція сільської фотографії та народні картини.
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