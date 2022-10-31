Від фрагмента ракети С-300 загинула ціла родина у Харківській області (фото) [ Редагувати ]
У селі Федорівка (Харківська область) родина загинула від вибуху фрагмента ракети С-300.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Подія сталася 29 жовтня. В результаті загинули 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські додають, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300.
Потім він приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував. Поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.
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