Правоохоронці затримали чоловіка, який під час окупації вирішив "очолити" село Оскіл (Харківська область).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"У квітні цього року місцевий мешканець селі Оскіл на Ізюмщині отримав пропозицію від бойовика так званої "ЛНР" обійняти посаду", - йдеться у повідомленні.

Чоловік погодився та став "т.в.о. голови села Оскіл Ізюмського району Харківської області". Колаборант організував роботу псевдооргану окупантів та контролював діяльність своїх підлеглих.

Правоохоронці вже затримали чоловіка та оголосили йому про підозру у колабораційній діяльності. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення.