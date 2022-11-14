Окупанти вночі випустили понад 60 снарядів по Нікопольському району [ Редагувати ]
Російські окупанти вночі, 14 листопада, випустили понад 60 снарядів по Нікопольському району на Дніпропетровській області. Били з "Градів" та важкої артилерії.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Марганці пошкоджено лінію електропередач, яка живить насосну станцію водоканалу.
45 тисяч сімей у Марганці та навколишніх селищах та селах залишилися без води.
"Енергетики працюють - чинять лінію, щоб запустити станцію. Російські снаряди пошкодили будинки та автомобілі. Деталі обстрілів з'ясовуються", - повідомив Резніченко.
по темі
Російські військові сьогодні вдень, 7 листопада, із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області
У п’ятницю, 18 листопада, о 15:00 відбудеться відкриття виставки "Патріотичний АРТплакат у стилістиці традиційних українських розписів" та перформанс "Мистецтво як зброя"
Українські військові підняли національний прапор у селі Музиківка Херсонського району
Українські захисники змогли звільнити вже 12 населених пунктів в Луганській області
Росіяни не довіряють місцевим колаборантам і призначили нових керівників своїх "прокуратур" на тимчасово окупованих територіях