Внаслідок удару окупантів по Києву є загиблий [ Редагувати ]
Фото: ракета
У Києві рятувальники виявили загиблого внаслідок ракетного удару окупантів, який стався у вівторок, 15 листопада, вдень.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-розшукові роботи продовжуються", - написав міський голова.
по темі
Prev Next
15 листопада 2022 18:10 російська ракета влучила у будинок в Київській області (відео)
У вівторок, 15 листопада, російська ракета влучила у приватний будинок в Київській області
13 листопада 2022 21:38 У Запоріжжі пролунали вибухи
У неділю, 13 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи
02 листопада 2022 21:44 У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу
15 листопада 2022 18:28 Ракетні удари по Львову: 80% міста без світла
Внаслідок ракетних ударів рф по Львову приблизно 80% міста залишилося без електропостачання, також частково відключено опалення
15 листопада 2022 16:40 Військові росії завдали ударів по Харкову, частина міста без світла
У вівторок, 15 листопада, російські військові завдали ударів по Харкову