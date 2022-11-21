Окупанти обстріляли Херсон, є поранені [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: 4esnok.by
У понеділок, 21листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона.
Про це повідомляє перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається.
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