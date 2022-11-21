На Запорізькій АЕС виявили нерадіоактивний витік після обстрілу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили на Запорізькій АЕС пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку, а також оцінили збитки від масованого обстрілу.
Про це повідомляє сайт МАГАТЕ.
Експерти МАГАТЕ підтвердили, що безпосередніх проблем з ядерною безпекою немає. Основне обладнання неушкоджене, незважаючи на значні руйнування на території. Проте генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що це один з найсерйозніших подібних інцидентів за останні місяці.
Підтверджено статус шести реакторних блоків - він стабільний, а відпрацьоване паливо, а також свіже паливо і різного рівня радіоактивні відходи у відповідних сховищах цілісні. Тим не менш, експерти МАГАТЕ все ж таки спостерігали масштабні пошкодження на території.
"Це зумовлює серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій", - сказав Гроссі.
Крім того, обстеження експертів виявили різного роду пошкодження в обладнанні станції та її будівель, а також інфраструктури. І хоча більше атак на станцію не було, зафіксовано обстріли в районі сусіднього міста Енергодар і промислової зони, заявили представники МАГАТЕ.
"Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити", - заявив Гроссі вчора пізно ввечері і наголосив, що він активізував консультації щодо створення охоронної зони на ЗАЕС.
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