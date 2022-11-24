Окупанти ввечері обстріляли Херсон: є загиблі та поранені [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
У четвер, 24 листопада, увечері російські окупанти обстріляли Херсон. Загинули чотири людини, є постраждалі.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
За його словами, окупанти вдарили по місту приблизно о 17:00 з РСЗВ. Через обстріл загорілася багатоповерхівка, також були влучення по дитячому майданчику.
"Зараз відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох із них рашисти забрали життя", - додав Янушевич.
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