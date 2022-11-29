Українські прикордонники знищили базу окупантів (відео) [ Редагувати ]
Українські прикордонники знищили техніку та розбили базу окупантів. Про це повідомляє ДПСУ.
Знищено російський "Тигр" та пошкоджено будівлю, де розташовувались окупанти.
Розбита база та знищена техніка з окупантами. Це - результат роботи артилерії та аеророзвідки прикордонників!
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