Окупанти масово обстріляли Харківську область: є жертви та руйнування [ Редагувати ]
Російські війська, застосувавши артилерію та системи С-300, масовано атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів є жертви та руйнування.
Про це повідомляється в Telegram голови Харківської ОВА Олега Синегубова.
Так, учора під ударом, зокрема, опинилося місто Куп'янськ. Росіяни зруйнували будівлю ліцею. При цьому під час наступного обстрілу міста поранення отримала 67-річна мешканка. Також у Куп'янці пошкоджено господарські будівлі та будинки.
Крім того, по Шевченківській громаді окупанти вдарили із комплексу С-300. Ракети потрапили до Будинку культури та поблизу школи у Борівському.
Як повідомляє обласний обласний Центр екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу загинула жінка 43 роки. Також із пораненнями госпіталізовано чоловіка. Його стан оцінюється як тяжкий.
по темі
За вівторок, 6 грудня, російські окупанти поранили трьох мешканців Донецької області
У суботу, 26 листопада, російські військові здійснили авіаудар по місту Часів Яр (Донецька область)
У суботу, 26 листопада, російські військові обстріляли Часів Яр (Донецька область)
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 540 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати росії становили 92 740 військових
У ніч проти 7 грудня російські окупанти обстріляли село Новотаврійське у Запорізькому районі