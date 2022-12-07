Окупанти обстріляли Донецьку область: троє поранених [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
За вівторок, 6 грудня, російські окупанти поранили трьох мешканців Донецької області.
Про це повідомляється в Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами в Донецькій області: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому", - написав він.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1237 людей, ще 2694 поранені.
по темі
У суботу, 26 листопада, російські військові обстріляли Часів Яр (Донецька область)
За неділю, 27 листопада російські окупанти вбили двох людей в Донецькій області. Це трапилось під час обстрілу Курахового
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 27 листопада успішно відбили всі атаки ворога у Донецькій області
У суботу, 26 листопада, російські військові здійснили авіаудар по місту Часів Яр (Донецька область)
Російські військові вкотре вели обстріли по населених пунктах у Донецькій області