російські війська потужно обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули, а п'ять отримали поранення.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 - поранені! Інформація оновлюється!", - написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені", - написав Кириленко.

За його словами, російські окупанти завдали удару по середмістю.

Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки."Курахове на Донеччині потрапило під сильний обстріл, є загиблі...Наслідки обстрілу центру Курахового - багато загиблих", - тим часом пишуть місцеві видання.

За даними журналістів, що "приліт" був, зокрема, в районі ринку.

"Як повідомляють у Telegram очевидці, є жертви. Попередньо загиблих - п'ять. Їхні тіла зараз лежать на вулиці. На місці працюють медики", - також пишуть ЗМІ.