Російські війська вдарили по Кураховому: багато загиблих та поранені [ Редагувати ]
російські війська потужно обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули, а п'ять отримали поранення.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 - поранені! Інформація оновлюється!", - написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені", - написав Кириленко.
За його словами, російські окупанти завдали удару по середмістю.
Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки."Курахове на Донеччині потрапило під сильний обстріл, є загиблі...Наслідки обстрілу центру Курахового - багато загиблих", - тим часом пишуть місцеві видання.
За даними журналістів, що "приліт" був, зокрема, в районі ринку.
"Як повідомляють у Telegram очевидці, є жертви. Попередньо загиблих - п'ять. Їхні тіла зараз лежать на вулиці. На місці працюють медики", - також пишуть ЗМІ.
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