Скільки українців виїхали за кордон через війну [ Редагувати ]
Понад сім мільйонів громадян, що 20% від фактичного населення України, виїхали за кордон та майже 5 мільйонів українців стали переселенцями в межах своєї країни. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
На жаль, ми фіксуємо, що 4 мільйони 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави. З них 30% - це пенсіонери та особи з інвалідністю.
Поза тим, майже 8 мільйонів українців знайшли прихисток від війни за кордоном.
7 мільйонів 900 тисяч осіб виїхали за межі країни. Це 20% від фактичного населення всієї нашої держави.
Він додав, що наразі 13 мільйонів українців вимушені проживати на тимчасово захоплених територіях або в районі проведення бойових дій, а 46 тисяч громадян було примусово вивезено в Росію.
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