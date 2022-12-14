Понад сім мільйонів громадян, що 20% від фактичного населення України, виїхали за кордон та майже 5 мільйонів українців стали переселенцями в межах своєї країни. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

На жаль, ми фіксуємо, що 4 мільйони 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави. З них 30% - це пенсіонери та особи з інвалідністю.

Поза тим, майже 8 мільйонів українців знайшли прихисток від війни за кордоном.

7 мільйонів 900 тисяч осіб виїхали за межі країни. Це 20% від фактичного населення всієї нашої держави.

Він додав, що наразі 13 мільйонів українців вимушені проживати на тимчасово захоплених територіях або в районі проведення бойових дій, а 46 тисяч громадян було примусово вивезено в Росію.