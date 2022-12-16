Німеччина виділить Україні 100 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Уряд Німеччини оголосив про виділення 100 млн. євро на відновлення пошкоджень в енергетичній інфраструктурі України.
Про це повідомляє у Twitter посольство Німеччини в Україні.
"Сьогодні відбулася чергова масована атака Росії на громадянську енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні години. Федеральне міністерство економіки та технології Німеччини відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні.
У відомстві також зазначили, що до кінця року фонд енергетичної підтримки сумарно отримає від Німеччини 130 млн. євро фінансової допомоги.
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