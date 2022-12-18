Під час Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання оборони Бахмуту, а також "дуже детально" обговорили хід війни на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Президент наголосив, що нині "Бахмутський напрямок - ключовий". За його словами, не дивлячись, що окупанти роблять усе, щоб в Бахмуті "не залишилось жодної цілої стіни", українські військові тримають місто.

"Запорізька область, Херсонська, південь загалом - поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії", - додав Зеленський.