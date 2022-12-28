Лежать "пачками": ЗСУ показали відео з десятками ліквідованих "вагнерівців" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Від початку повномасштабного російського вторгнення українські бійці ліквідували більше 100 тисяч окупантів і продовжують це робити - у мережі опублікували відео знищення понад пів сотні ворогів.
Про це повідомляє 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи на Facebook-сторінці.
"54 механізована бригада, 2 батальйон" відбила атаку ЧВК "Вагнер", - повідомляє автор відео.
За його словами, внаслідок бойових дій загинуло близько 50-60 рашистів - на відео справді можна побачити десятки тіл. Ймовірно, інцидент стався на сході країни у Донецькій області у двадцятих числах грудня 2022 року.
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